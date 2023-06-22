«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, в борьбу за 24-летнего англичанина включился «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы предложить за игрока защитника Харри Магуайра или полузащитника Скотта Мактоминея с доплатой.

В прошедшем сезоне Райс провел 50 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.