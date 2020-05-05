«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Лосано

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, «манкунианцы» включились в борьбу за 24-летнего мексиканца с «Эвертоном», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Сообщается, что форвард не вписался в тактику главного тренера неаполитанцев Дженнаро Гаттузо.

Интерес «МЮ» связан с маркетинговым потенциалом Лосано, у которого огромное количество поклонников в Мексике.

В текущем сезоне на счету Лосано 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и сделал три результативные передачи.