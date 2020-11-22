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«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Эриксена

07:09
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 28-летнего датчанина претендует «Манчестер Юнайтед». Также сообщалось, что игроком интересуется «Арсенал», но сам хавбек отказался от перехода в лондонский клуб из уважения к «Тоттенхэму».

Эриксен выступает за «Интер» с зимы 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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