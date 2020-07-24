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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Баварией» о переходе Комана

18:42
Кингсли Коман. Фото The Athletic.
Кингсли Коман. Фото The Athletic.
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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Баварии» Кингсли Комана, сообщает The Athletic.

По данным источника, английский клуб начал переговоры о переходе. Указано, что основной целью «МЮ» остается Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии», но трансферные приоритеты не ограничиваются им — представители «Юнайтед» также внимательно следят за Команом. Сам игрок хотел бы поиграть в одной команде со своими соотечественниками, выступающими в «МЮ» — Полем Погба и Антони Марсьляем.

24-летний француз в сезоне 2019/20 провел 35 матчей за «Баварию» и забил семь мячей при семи голевых передачах.

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