«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Баварией» о переходе Комана

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Баварии» Кингсли Комана, сообщает The Athletic.

По данным источника, английский клуб начал переговоры о переходе. Указано, что основной целью «МЮ» остается Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии», но трансферные приоритеты не ограничиваются им — представители «Юнайтед» также внимательно следят за Команом. Сам игрок хотел бы поиграть в одной команде со своими соотечественниками, выступающими в «МЮ» — Полем Погба и Антони Марсьляем.

24-летний француз в сезоне 2019/20 провел 35 матчей за «Баварию» и забил семь мячей при семи голевых передачах.