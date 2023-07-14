«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Онана из «Интера»

Голкипер «Интера» Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» договорился о переходе 27-летнего камерунца составит за 50 миллионов евро. Также еще 5 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов.

В сезоне-2022/23 Онана сыграл 41 матч во всех турнирах и пропустил 36 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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