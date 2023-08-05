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Сегодня, 05:35

«Манчестер Юнайтед» сегодня должен объявить о переходе Хейлунда

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Аталанты» Расмус Хейлунд близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 20-летний датчанин должен быть объявлен манкунианцами сегодня. Официальная презентация пройдет перед игрой с «Лансом».

Хейлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 45 миллионов евро.

ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
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