«Манчестер Юнайтед» сегодня должен объявить о переходе Хейлунда

Форвард «Аталанты» Расмус Хейлунд близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 20-летний датчанин должен быть объявлен манкунианцами сегодня. Официальная презентация пройдет перед игрой с «Лансом».

Хейлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 45 миллионов евро.