«Манчестер Юнайтед» решил отказаться от борьбы за Санчо до 2021 года

«Манчестер Юнайтед» решил не приобретать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным Mirror, в «МЮ» отложили планы на приобретение футболиста до лета 2021 года. У «Боруссии» нет финансовой необходимости продавать его по сниженной цене. Английский клуб из-за негативного влияния ситуации с коронавирусом не сможет позволить себе большие траты. В Дортмунде рассчитывают получить за англичанина более ста миллионов фунтов.

20-летний англичанин в текущем сезоне провел 35 матчей за «Боруссии» во всех турнирах и забил 17 мячей при 19 голевых передачах.