Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Манчестер Юнайтед» рассматривает 19-летнего форварда «Шальке» в качестве альтернативы Санчо

21:44
Теги:

Нападающий «Шальке» Рабби Матондо может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, 19-летний валлиец рассматривается в качестве альтернативы трансферу нападающего «Боруссии» Джейдона Санчо.

Матондо занимался в академии «Манчестер Сити», после чего присоединился к «Шальке». В текущем сезоне форвард провел 12 матчей в бундеслиги, в которых забил один гол.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир