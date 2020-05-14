«Манчестер Юнайтед» рассматривает 19-летнего форварда «Шальке» в качестве альтернативы Санчо

Нападающий «Шальке» Рабби Матондо может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, 19-летний валлиец рассматривается в качестве альтернативы трансферу нападающего «Боруссии» Джейдона Санчо.

Матондо занимался в академии «Манчестер Сити», после чего присоединился к «Шальке». В текущем сезоне форвард провел 12 матчей в бундеслиги, в которых забил один гол.