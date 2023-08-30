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Сегодня, 15:17

«Манчестер Юнайтед» работает над арендой Амрабата

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, манкунианцы рассчитывают взять 27-летнего марокканца в аренду из-за проблем с финансовым фейр-плей. Клуб также следит за хавбеком «Баварии» Райаном Гравенберхом, но игрок «Фиорентины» остается приоритетной целью.

Амрабат выступает за «Фиорентину» с 2020 года. Он провел за флорентийцев 107 матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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