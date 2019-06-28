"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Юмтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити в летнее трансферное окно может перейти в "Манчестер Юнайтед", утверждает El Mundo Deportivo. По информации СМИ, "красные дьяволы" намерены обсудить с каталонцами возможность перехода 25-летнего француза в том случае, если сине-гранатовые подпишут контракт с Виктором Линделефом.

В прошедшем сезоне Юмтити сыграл в 15 матчах за "Барселону" и отметился одной голевой передачей. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 45 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

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