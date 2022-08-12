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Сегодня, 03:08

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» вернуть Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Представители «Манчестер Юнайтед» предложили «Ювентусу» нападающего Криштиану Роналду, написал в Twitter журналист Паоло Паганини.

По информации источника, английский клуб рассматривает вариант включения 37-летнего португальца в сделку по покупке у туринцев полузащитника сборной Франции Адриена Рабьо.

Роналду выступал с 2018 по 2021 год за «Ювентус». На его счету 101 гол и 22 голевые передач в 134 встречах за итальянскую команду.

В прошедшем сезоне нападающий забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт 34-летнего француза с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Адриен Рабьо
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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