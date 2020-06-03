«Манчестер Юнайтед» предложил «Наполи» 80 миллионов евро за Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Sky Sport Italia. По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» предложил итальянскому клубу 80 миллионов евро за 28-летнего сенегальца.

При этом в «Наполи» рассчитывают получить за Кулибали около 100 миллионов евро за футбольста.

В сезоне-2019/20 Кулибали провел 21 матч за неаполитанцев и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с «Наполи» действует до 30 июня 2023 года.