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«Манчестер Юнайтед» предложил «Наполи» 80 миллионов евро за Кулибали

3 июня 2020, 23:46
Калиду Кулибали. Фото AFP
Калиду Кулибали. Фото AFP
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Sky Sport Italia. По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» предложил итальянскому клубу 80 миллионов евро за 28-летнего сенегальца.

При этом в «Наполи» рассчитывают получить за Кулибали около 100 миллионов евро за футбольста.

В сезоне-2019/20 Кулибали провел 21 матч за неаполитанцев и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с «Наполи» действует до 30 июня 2023 года.

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