«Манчестер Юнайтед» предложил 80 миллионов евро за Лопеса

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» предложил за 22-летнего испанца 80 миллионов евро. Английский клуб ищет замену Каземиро.

Лопес является воспитанником каталонского клуба. Действующий контракт испанского хавбека рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Лопес сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.