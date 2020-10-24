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«Манчестер Юнайтед» поборется за Адама Траоре

11:43
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Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По сведениям источника, «манкунианцы» поборются за 24-летнего испанца с четырьмя клубами. Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался от покупки игрока из-за высокой стоимости.

В сезоне-2020/21 Траоре провел за «Вулверхэмптон» 5 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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