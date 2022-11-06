«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Влаховича

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» находятся в поиске футболиста атакующей позиции и готовы рассмотреть сербского игрока, сообщает The Telegraph.

22-летний форвард перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» зимой 2022 года. За все время выступления за туринскую команду Влахович забил 17 голов и отдал три результативные передачи за 36 матчей. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне нападающий сыграл 15 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt стоимость услуг футболиста оценивается в 85 миллионов евро.«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Влаховича