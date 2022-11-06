«Манчестер Юнайтед» отпустит Ван-Биссаку в аренду в «Кристал Пэлас»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаку может вернуться в «Кристал Пэлас» во время зимнего трансферного окна, сообщает Daily Mail. «Юнайтед» планирует отпустить игрока в аренду, а Ван-Биссака является воспитанником и бывшим игроком «Пэлас».

Латераль перешел в «МЮ» из «Кристал Пэласа» в 2019 году за 55 миллионов евро. Ван-Биссака являлся стабильным игроком основы манкунианцев, но позже потерял доверие тренеров и место в основном составе команды.

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл за «красных дьяволов» всего 4 минуты.