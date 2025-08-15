Футбол
15 августа, 19:18

«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Балеба, «Брайтон» хотел 115 миллионов фунтов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Брайтона» Карлос Балеба не перейдет в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Брайтон» дал понять манкунианцам, что не планирует продавать 21-летнего камерунца. Клуб оценивает футболиста в 115 миллионов фунтов стерлингов, что в «МЮ» посчитали слишком высокой ценой, поэтому решили выйти из переговоров.

Балеба выступает за «Брайтон» с лета 2023 года. Он провел 77 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 40 миллионов евро.

