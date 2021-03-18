«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи подписать контракт с Роналду

«Манчестер Юнайтед» не будет пытаться подписать контракт с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду в летнее трансферное окно, сообщает Express.

17 марта появилась информация о том, что «МЮ» попробуют вернуть своего бывшего футболиста. Как утверждает издание, клуб отказался от этого варианта, так как рассматривает других игроков для усиления состава.

После вылета «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» в прессе также появлялась информация о возможном возвращении 36-летнего футболиста в «Реал», за который он выступал с 2009 по 2018 год.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, выиграл в его составе три чемпионата, Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов и клубный ЧМ, а также завоевал первый «Золотой мяч» из пяти.