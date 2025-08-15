«Манчестер Юнайтед» отдал Колльера в аренду в «Вест Бромвич»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Тоби Колльер на правах аренды перешел в «Вест Бромвич», сообщается на сайте клуба чемпионшипа.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. В нем нет опции выкупа.

Колльер перебрался в систему «МЮ» из «Брайтона» в 2022 году. Он провел за основную команду манкунианцев 13 матчей и не отличался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего англичанина в 5 миллионов евро.