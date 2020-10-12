«Манчестер Юнайтед» определился с главной целью в зимнее трансферное окно

Защитник «Бернли» Джеймс Тарковски может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По данным источника, манкунианцы продолжают поиски центрального защитника, и всерьез рассматривают кандидатуру 27-летнего англичанина. Однако «красных дьяволов» пугает сумма отступных — 50 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Тарковски провел за «Бернли» 40 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.