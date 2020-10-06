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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Кавани

00:04
Эдинсон Кавани. Фото ФК «ПСЖ»
Эдинсон Кавани. Фото ФК «ПСЖ»
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Форвард Эдинсон Кавани подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним уругвайцем рассчитано на один сезон с возможностью продления на год.

Экс-футболист уругвайского «Данубио», «Палермо» и «Наполи» выступал в «ПСЖ» с 2013 года.

В минувшем сезоне Кавани провел 22 матча за клуб из Парижа, забил 7 голов и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

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