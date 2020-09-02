«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе ван де Бека

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним голландцем рассчитано на пять лет с возможностью продления на еще один год.

В сезоне-2019/20 ван де Бек провел за «Аякс» 37 матчей, на его счету 10 голов и 11 результативных передач. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за голландца 40 миллионов евро.