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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе ван де Бека

19:35
Донни ван де Бек. Фото AFP
Донни ван де Бек. Фото AFP
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Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним голландцем рассчитано на пять лет с возможностью продления на еще один год.

В сезоне-2019/20 ван де Бек провел за «Аякс» 37 матчей, на его счету 10 голов и 11 результативных передач. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за голландца 40 миллионов евро.

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