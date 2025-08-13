Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

13 августа, 05:26

«Манчестер Юнайтед» не планирует подписывать Доннарумму

Евгений Козинов
Корреспондент

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось от покупки у «ПСЖ» голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Mirror.

По информации источника, английский клуб являлся претендентом на 26-летнего итальянца, но решил сосредоточиться на других кандидатурах.

Во вторник, 12 августа, Доннарумма объявил об уходе из парижского клуба. Издание L'Equipe утверждает, что игрок продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Итальянец выступает за парижскую команду с 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Доннаруммы в 40 миллионов евро.

Джанлуиджи Доннарумма.Шок: Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ». И между строк раскритиковал Луиса Энрике на прощание

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Трамп назвал армию США самой сильной в мире
Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
Беженец рассказал о разнице в отношении к жителям Красноармейска между ВС РФ и ВСУ
Нейробиологи обнаружили способные замедлять старение организма иммунное клетки
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Geyyt444

    *Приветствуем!! Кому Хорошо приподнять нужно на данном Матче? Футбол Австралия НПЛ Новый Южный Уэльс 13:00 мск Централ Кост U23 - Маркони Сталлионс (Коэффициент на данный матч около 6) То что в данно матче Первый тайм Тотал Больше 1,5 за мизерный Коэффициент 2,00 я думаю ясно всем,если нужен коэффициент около 6 пишите) Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам) В интернете такой Информации не найти

    13.08.2025

    • «Лейпциг» подпишет Ромуло на замену Шешко

    «Ливерпуль» хочет подписать защитника «Кристал Пэлас» Гехи

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости