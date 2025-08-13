«Манчестер Юнайтед» не планирует подписывать Доннарумму

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось от покупки у «ПСЖ» голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Mirror.

По информации источника, английский клуб являлся претендентом на 26-летнего итальянца, но решил сосредоточиться на других кандидатурах.

Во вторник, 12 августа, Доннарумма объявил об уходе из парижского клуба. Издание L'Equipe утверждает, что игрок продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Итальянец выступает за парижскую команду с 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Доннаруммы в 40 миллионов евро.