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«Манчестер Юнайтед» надеется на переход Муссы Дембеле

09:59
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Форвард «Лиона» Мусса Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mirror.

По сведениям источника, английский клуб следил за 23-летним французом в течение прошлого года, так как видят в нем долгосрочную замену Ромелу Лукаку.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола признал, что клубу, возможно, придется продать некоторых игроков, чтобы справиться с финансовым трудностями из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне на счету Дембеле 42 матча, в которых он забил 22 гола.

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