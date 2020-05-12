«Манчестер Юнайтед» надеется на переход Муссы Дембеле

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mirror.

По сведениям источника, английский клуб следил за 23-летним французом в течение прошлого года, так как видят в нем долгосрочную замену Ромелу Лукаку.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола признал, что клубу, возможно, придется продать некоторых игроков, чтобы справиться с финансовым трудностями из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне на счету Дембеле 42 матча, в которых он забил 22 гола.