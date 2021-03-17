«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Милинковичем-Савичем

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 26-летнего серба претендует «Манчестер Юнайтед», который уже начал переговоры о переходе игрока.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 31 матч за «Лацио», в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.