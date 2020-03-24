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«Манчестер Юнайтед» может выкупить Игало у «Шанхай Шеньхуа»

10:37
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, арендованный у «Шанхай Шеньхуа», может заключить полноценный контракт с клубом, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, «манкунианцы» хотят выкупить 30-летнего нигерийца за 16 млн евро.

На счету Игало 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за «МЮ», за который нигериец выступает на правах аренды до конца сезона-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего форварда в 5,85 миллиона фунтов.

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