«Манчестер Юнайтед» может следующим летом подписать Эзе из «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, трансфер может произойти следующим летом. В контракте 26-летнего англичанина с лондонцами прописана сумма отступных в размере 68 миллионов фунтов стерлингов, которую можно будет активировать летом 2025 года.

В текущем сезоне Эзе провел четыре матча во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивате рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.