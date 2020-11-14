«Манчестер Юнайтед» может приобрести Карму из «Браги»
Защитник «Браги» Давид Карму может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, 21-летним португальцем интересуется «Манчестер Юнайтед», который ищет левого центрального защитника. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне Карму провел пять матчей в чемпионате Португалии, а также три встречи в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.