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«Манчестер Юнайтед» может приобрести Карму из «Браги»

13:40
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Защитник «Браги» Давид Карму может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 21-летним португальцем интересуется «Манчестер Юнайтед», который ищет левого центрального защитника. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Карму провел пять матчей в чемпионате Португалии, а также три встречи в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

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