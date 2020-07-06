«Манчестер Юнайтед» может подписать за 100 миллионов евро Адаму Траоре вместо Санчо

Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает sport.es. По информации СМИ, «красные дьяволы» могут приобрести 24-летнего испанца в летнее трансферное окно.

«МЮ» рассматривает Траоре в качестве альтернативного варианта, если сделка по переходу нападающего Джейдона Санчо («Боруссия» Д) не состоится.

«Волки» оценивают Траоре в 100 миллионов евро. В сферу интересов «Манчестер Юнайтед» также входит Хамес Родригес («Реал»).

В сезоне-2019/20 Адама Траоре провел 47 матчей за «Вулверхэмптон», забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 25,5 миллиона евро.