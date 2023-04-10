«Манчестер Юнайтед» может подписать Кекчю из «Фейеноорда»

Полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кекчю может продолжить карьеру в Англии, сообщает 1908.nl.

По сведениям источника, на 22-летнего турка претендует «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг лично беседовал с игроком о возможном переходе. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Арсенала».

В текущем сезоне Кокчю провел 38 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.