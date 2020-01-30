«Манчестер Юнайтед» может арендовать бывшего форварда «Зенита» Рондона

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду китайского клуба «Далянь Ифан» Саломону Рондону, сообщают британские СМИ.

По данным The Times, «МЮ» решил рассмотреть такой вариант после неудачи с форвардом «Милана» Кишитофом Пентеком, который, скорее всего, перейдет в «Герту». «Манчестер Юнайтед» хочет арендовать игрока после того, как в Китае отменили старт чемпионата из-за эпидемии коронавируса.

30-летний венесуэлец в прошлом сезоне провел 11 матчей в китайской Суперлиге и забил пять мячей при трех голевых передачах. Ранее он уже выступал в Англии за «Ньюкасл» и «Вест Бромвич». В России он играл за «Зенит» и «Рубин».