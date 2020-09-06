«Манчестер Юнайтед» мог подписать Алькантару во время работы Мойеса

Дэвид Мойес, будучи главным тренером «Манчестер Юнайтед», хотел видеть в команде полузащитника Тиагу Алькантару, сообщает ESPN.

Однако руководство клуба так и не смогло договориться с испанцем, и вместо него был подписан знакомый Мойесу Маруан Феллаини из «Эвертона».

В текущее трансферное окно «Ливерпуль» заинтересован в покупке 29-летнего полузащитника. В прошлом сезоне в составе «Баварии» Алькантара провел 24 матча в бундеслиге, в которых забил три мяча.