«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Хаверца

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По сведениям источника, английский клуб возглавляет гонку за 20-летнего немца и готов заплатить за него 55 млн евро.

На счету Хаверца 15 голов и 8 результативных передач в 38 матчах за «Байер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 81 миллион евро. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.