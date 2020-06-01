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«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Хаверца

08:50
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Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По сведениям источника, английский клуб возглавляет гонку за 20-летнего немца и готов заплатить за него 55 млн евро.

На счету Хаверца 15 голов и 8 результативных передач в 38 матчах за «Байер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 81 миллион евро. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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