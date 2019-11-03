«Манчестер Юнайтед» интересуется Вернером

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Tuttosport, ссылаясь на Daily Mirror. По информации СМИ, «красные дьяволы» готовы усилить атаку, воспользовавшись пункте об отступных в контракте 23-летнего форварда с немецким клубом.

Сообщается, что Вернера могут выкупить за 30 миллионов евро. Его контракт с «Лейпцигом» действует до 30 июня 2023 года.

Ранее появилась информация, что 23-летний Вернер может стать игроком «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей за «Лейпциг», забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Вернера в 65 миллионов евро.