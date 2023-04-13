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Сегодня, 08:39

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лейпцига» Ольмо

Мария Гусева
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает Bild.

По информации источника, сам 24-летний испанский хавбек хочет в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Ольмо выступает за «Лейпциг» с января 2020 года. Срок его контракта истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Юнайтед
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