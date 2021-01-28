«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Хоффенхайма»
07:43
Полузащитник «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.
По сведениям источника, на 21-летнего австрийца претендует «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Баумгартнер провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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