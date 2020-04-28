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«Манчестер Юнайтед» интересуется Кьезой

09:28
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Форвард «Фиорентины» Федерико Кьеза может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Star.

По сведениям источника, клуб из Манчестера присоединился к борьбе за 22-летнего итальянца, на которого претендуют «Челси», «Ювентус» и «Интер». Стоимость игрока оценивается в 68 млн евро.

Предполагается, что предпочтительным вариантом для Кьезы является продоление карьеры в Италии.

В текущем сезоне Кьеза провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

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