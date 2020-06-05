«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Бенфики» Флорентину
12:34
Полузащитник «Бенфики» Флорентину может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.
По сведениям источника, главному тренеру «манкунианцев» Уле Гуннару Сульшеру нравится игра 20-летнего португальца. Контракт игрока с «Бенфикой истекает в 2024 году.
Также об интересе к хавбеку сообщалось со стороны «Лацио», «Милан» и «Манчестер Сити».
Флорентину провел в нынешнем сезоне 15 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 18 миллионов евро.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...