«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Бенфики» Флорентину

Полузащитник «Бенфики» Флорентину может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

По сведениям источника, главному тренеру «манкунианцев» Уле Гуннару Сульшеру нравится игра 20-летнего португальца. Контракт игрока с «Бенфикой истекает в 2024 году.

Также об интересе к хавбеку сообщалось со стороны «Лацио», «Милан» и «Манчестер Сити».

Флорентину провел в нынешнем сезоне 15 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 18 миллионов евро.