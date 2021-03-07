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«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Лидса» Рафиньей

10:48
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Форвард «Лидса» Рафинья может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает UOL Esporte.

По сведениям источника, на 24-летнего бразильца претендует «Манчестер Юнайтед», который намерен приобрести игрока в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Рафинья провел 21 матч в чемпионате Англии, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Игрок претендует на звание лучшего игрока АПЛ в феврале.

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