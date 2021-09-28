«Манчестер Юнайтед» интересуется Филлипсом из «Лидса»
03:30
Полузащитник «Лидса» Келвин Филлипс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Star.
По сведениям источника, на 25-летнего англичанина претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы сосредоточиться на трансфере игрока после того, как отказались от подписания Деклана Райса из «Вест Хэма».
В минувшем сезоне Филлипс провел 30 матчей за «Лидс», в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.
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