«Манчестер Юнайтед» интересуется Филлипсом из «Лидса»

Полузащитник «Лидса» Келвин Филлипс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Star.

По сведениям источника, на 25-летнего англичанина претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы сосредоточиться на трансфере игрока после того, как отказались от подписания Деклана Райса из «Вест Хэма».

В минувшем сезоне Филлипс провел 30 матчей за «Лидс», в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.