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Сегодня, 02:22

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» претендуют на защитника «Ниццы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо привлек внимание нескольких европейских клубов.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Севилья», «Наполи», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в переходе 22-летнего француза.

Действующий контракт Тодибо с «Ниццей» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Тодибо сыграл в 40 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

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