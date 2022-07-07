«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» претендуют на защитника «Ниццы»

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо привлек внимание нескольких европейских клубов.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Севилья», «Наполи», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в переходе 22-летнего француза.

Действующий контракт Тодибо с «Ниццей» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Тодибо сыграл в 40 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.