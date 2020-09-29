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«Манчестер Юнайтед» и «Милан» ведут переговоры по Далоту

14:16
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Sky Italia.

По данным источника, итальянский клуб хочет взять в годичную аренду 21-летнего португальца, а «красные дьяволы» настаивают на немедленной покупке. Из-за этого стороны и не могут прийти к соглашению.

В сезоне-2019/20 Далот провел за «Манчестер Юнайтед» 11 матчей, на его счету один гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10,8 миллиона фунтов

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