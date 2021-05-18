«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» интересуются Триппьером
03:09
Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в Англию, сообщает Athletic.
По сведениям источника, 30-летним англичанином интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Триппьер является воспитанником «Ман Сити» и выступал за «Тоттенхэм» с 2015 по 2019 год.
В текущем сезоне Триппьер провел 34 матча за «Атлетико», в которых сделал 6 голевых передач.
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