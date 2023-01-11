«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются нападающим «Тоттенхэма» Кейном

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются нападающим сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейном, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

По информации источника, оба клуба планируют связаться с «Тоттенхэмом» в летнее трансферное окно и обсудить покупку английского форварда.

Контракт Кейна со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 26 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 90 миллионов евро.