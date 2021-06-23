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«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» близки к договоренности по Санчо

19:27

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

По данным источника, «МЮ» готов предложить за игрока 85 миллионов евро + бонусы. «Боруссия» хочет получить 95 миллионов, но в клубе считают, что стороны приблизились к сделке. Условия личного контракта и агентские выплаты уже согласованы.

В сезоне-2020/21 21-летний Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», на его счету 16 голов и 20 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 90 миллионов фунтов.

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