«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить Юссуфа Фофана

«Манчестер Юнайтед» провел предварительные переговоры с «Монако» по поводу полузащитника Юссуфа Фофана, написал в Twitte журналист Sky Sports Дхармеш Шет.

По информации источника, английский клуб рассматривает и другие несколько вариантов, в том числе Ричарда Риоса, Сандера Берге, Мартина Зубименди и Софьяна Амрабата

В сезоне-2023/24 25-летний Фофана принял участие в 32 матчах «монегасков» в чемпионате Франции, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Контракт футболиста с монегасками рассчитан до 2025 года.