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Сегодня, 02:37

«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить Антони из «Аякса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Аякса» Матеус дос Сантос Антони может перебраться в Англию.

Как сообщает Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» вернулся к работе над переходом 22-летнего бразильца. Ранее английский клуб пытался заполучить игрока, но клубы не смогли договоритья по сумме трансфера, так как «МЮ» предлагал гораздо меньше, чем хотят получить амстердамцы.

Действующий контракт Антони рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Антони сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач.

Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
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