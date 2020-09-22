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«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Смоллинга 20 миллионов евро

11:30
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг может стать игроком «Ромы», если римляне заплатят 20 миллионов евро, сообщает Calcio Mercato.

30-летний англичанин уведомил руководство обоих клубов о том, что он намерен продолжать выступать за римлян. Игрок даже готов пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы помочь «Роме» сэкономить на своем трансфере.

В минувшем сезоне на счету Смоллинга 2 гола и 1 результативная передача в 26 матчах серии А.

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