«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Хишама Будауи из «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» и сборной Алжира Хишам Будауи является главной целью «Манчестер Юнайтед» этим летом, утверждает Daily Mail.

Скауты английского клуба следил за 25-летним алжирцем во время матча между сборными Алжира и Швеции.

В сезоне-2024/25 Хишам сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Действующий контракт Будауи рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.