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Сегодня, 11:12

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Реалу» 230 миллионов евро за Винисиуса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает Defensa Central.

По информации источника, манкунианцы готовы заплатить за 24-летнего бразильца 230 миллионов евро. Самому игроку предложили пятилетний контракт с зарплатой в размере 200 миллионов евро в год. Отмечается, что футболист не заинтересован в уходе из «Реала».

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В прошедшем сезоне форвард провел 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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