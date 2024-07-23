«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Реалу» 230 миллионов евро за Винисиуса

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает Defensa Central.

По информации источника, манкунианцы готовы заплатить за 24-летнего бразильца 230 миллионов евро. Самому игроку предложили пятилетний контракт с зарплатой в размере 200 миллионов евро в год. Отмечается, что футболист не заинтересован в уходе из «Реала».

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В прошедшем сезоне форвард провел 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.